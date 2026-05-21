Жара берёт реванш в Уфе
22:12, 21 май 2026
Холодный фронт захватил Башкирию всего на двое суток. Уже в пятницу, 22 мая, жара возвратится.
По данным «Росгидромета», дневные температуры в эти выходные достигнут +30 °С и продержатся до начала рабочей недели. Передышка продлиться в республике одну ночь с заморозками — по востоку региона до -2 °С прямо в воздухе.
В Уфе завтра переменная облачность, без осадков. Ночью +3...+5 °С, в центре города теплее — до +8 °С. Днём +23...+25 °С, ветер северо-западный, 5–10 м/с.
Синоптики «Башгидромета» уточняют: сегодня ночью похолодание, дожди с грозами на севере республики уже прошли 20 мая. Именно они ненадолго сбили жару.
Настоящая прохлада придёт в Уфу не раньше среды, 27 мая, — и то лишь до +21 °С, после чего зной уступит место дождям.
