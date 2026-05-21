Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жара берёт реванш в Уфе

Жара берёт реванш в Уфе

22:12, 21 май 2026

Холодный фронт захватил Башкирию всего на двое суток. Уже в пятницу, 22 мая, жара возвратится.

По данным «Росгидромета», дневные температуры в эти выходные достигнут +30 °С и продержатся до начала рабочей недели. Передышка продлиться в республике одну ночь с заморозками — по востоку региона до -2 °С прямо в воздухе.

В Уфе завтра переменная облачность, без осадков. Ночью +3...+5 °С, в центре города теплее — до +8 °С. Днём +23...+25 °С, ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Синоптики «Башгидромета» уточняют: сегодня ночью похолодание, дожди с грозами на севере республики уже прошли 20 мая. Именно они ненадолго сбили жару.

Настоящая прохлада придёт в Уфу не раньше среды, 27 мая, — и то лишь до +21 °С, после чего зной уступит место дождям.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирию пришла субтропическая жара — но ненадолго
Общество в Башкирии
В Башкирию пришла субтропическая жара — но ненадолго
Жара возвращается в Башкирию: уже в пятницу +29°C
Общество в Башкирии
Жара возвращается в Башкирию: уже в пятницу +29°C
Циклоны идут с юга: в Башкирию придут дожди и резкое похолодание
Общество в Башкирии
Циклоны идут с юга: в Башкирию придут дожди и резкое похолодание
Башкирию ждет летнее тепло с грозами
Общество в Башкирии
Башкирию ждет летнее тепло с грозами


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен