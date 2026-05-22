В Башкирию вновь придет жара до +29°C — прохлада продержалась меньше недели

22:06, 22 май 2026

В Уфе заканчивается короткая передышка от жары. Уже в субботу, 23 мая, столбик термометра днём поднимется до +27°C…+29°C — и это без единого намёка на осадки.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии, на выходных регион накроет область повышенного давления. Ночью в Уфе будет +7°C…+9°C, в центре города — до +12°C. Днём — снова лето.

По всей Башкирии картина схожая: восток республики ночью остынет до +2°C, зато днём везде +24°C…+29°C. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Синоптики предупреждают: во вторник-среду с северо-запада России на Урал сместится циклон — он принесёт дожди разной интенсивности и похолодание. Но это уже после выходных.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
