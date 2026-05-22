В Башкирии простятся с 24-летним сержантом Арсеном Гоибовым

22:18, 22 май 2026

Сержант Арсен Гоибов из села Верхний Авзян Белорецкого района погиб в апреле в ДНР. Ему было 24 года. 23 мая в родном селе пройдет церемония прощания.

Гоибов — первый ребёнок в многодетной семье. По данным белорецкой администрации, с детства выделялся выносливостью и характером: защищал младших, помогал родителям по хозяйству.

После школы пошёл в армию. Служил в мотострелковых войсках — родители несколько раз получали грамоты от командира за его отличную службу. В декабре 2022 года подписал контракт с Минобороны.

За два с половиной года прошёл Донецкую, Херсонскую, Запорожскую и Луганскую области. Награждён орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
