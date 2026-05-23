Синоптики обещают Уфе +29°C без осадков в воскресенье

22:27, 23 май 2026

В воскресенье, 24 мая, воздух в Уфе прогреется до +27°C…+29°C — почти на 7 градусов выше климатической нормы для этой даты.

По данным Башгидромета, осадков не ожидается. Переменная облачность, юго-западный ветер до 13 м/с днём — и никаких дождей.

Ночью картина другая. В городе +10°C…+12°C, в центре до +15°C. В горных и восточных районах республики температура может упасть до +4°C. Перепад между ночью и днём — почти 25 градусов.

Для сравнения: средняя температура 24 мая по многолетним наблюдениям — около +22°C днём. До рекорда 2021 года, когда столбик термометра поднимался до +36°C, нынешнему прогнозу далеко. Но уже заметно жарче обычного.

Самый холодный показатель для этой даты — -3°C в 1982 году. На этом фоне воскресенье выглядит откровенно летним.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
