Жара до +30°С придёт в Башкирию в последние дни мая

21:44, 24 май 2026

Башкирия уходит в лето, не дожидаясь июня. Уже в понедельник столбик термометра поднимается до +29°С, а к вторнику — до +30°С.

По данным Башгидрометцентра, ближайшие дни пройдут преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Ночью на востоке республики температура опустится до +4°С — разрыв с дневными показателями достигает 25 градусов.

Яндекс.Погода рисует ещё более жаркий сценарий: в понедельник будет +28°С при влажности всего 22%. УФ-индекс — 6, это уровень, при котором специалисты рекомендуют защищать кожу.

Небольшая гроза возможна во вторник вечером — вероятность 20%. В остальном — сухо, солнечно и совсем не по-майски тепло.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru