Белый кабан не поделил солонец с сородичем в башкирском заказнике

22:16, 24 май 2026

Два кабана устроили схватку у солонца в заказнике «Белоозерский» — и всё это попало в объектив фотоловушки. Один из участников драки оказался альбиносом.

Кадры опубликовало Министерство экологии Башкирии. По данным ведомства, животные, судя по всему, не смогли мирно поделить точку с минеральной подкормкой. Белый кабан в дикой природе — редкость: альбинизм делает зверя заметным для хищников и мешает охоте.

В тот же день к солонцу вышла лосиха с лосёнком. В другой — фотоловушка зафиксировала семью барсуков на прогулке.

Всего в «Белоозерском» обитают более 40 видов млекопитающих и свыше 120 видов птиц, в том числе краснокнижные. Так что у камер ещё будет работа.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минэкологии РБ