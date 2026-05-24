Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Белый кабан не поделил солонец с сородичем в башкирском заказнике

Белый кабан не поделил солонец с сородичем в башкирском заказнике

22:16, 24 май 2026

Два кабана устроили схватку у солонца в заказнике «Белоозерский» — и всё это попало в объектив фотоловушки. Один из участников драки оказался альбиносом.

Кадры опубликовало Министерство экологии Башкирии. По данным ведомства, животные, судя по всему, не смогли мирно поделить точку с минеральной подкормкой. Белый кабан в дикой природе — редкость: альбинизм делает зверя заметным для хищников и мешает охоте.

В тот же день к солонцу вышла лосиха с лосёнком. В другой — фотоловушка зафиксировала семью барсуков на прогулке.

Всего в «Белоозерском» обитают более 40 видов млекопитающих и свыше 120 видов птиц, в том числе краснокнижные. Так что у камер ещё будет работа.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В заповеднике «Шульган-Таш» фотоловушки засняли семьи диких кабанов

Читайте также:

В заповеднике «Шульган-Таш» фотоловушки засняли семьи диких кабанов
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минэкологии РБ
Читайте также

Минэкологии Башкирии опубликовало видео с семьёй медведей
Это интересно
Минэкологии Башкирии опубликовало видео с семьёй медведей
В Башкирии задержали браконьеров за убийство лося в заказнике «Алтын Солок»
Происшествия в Башкирии
В Башкирии задержали браконьеров за убийство лося в заказнике «Алтын Солок»
В заказнике «Бирский» браконьеры убили лося: им грозит штраф 400 тысяч
Происшествия в Башкирии
В заказнике «Бирский» браконьеры убили лося: им грозит штраф 400 тысяч
В заповеднике «Шульган-Таш» фотоловушки засняли семьи диких кабанов
Общество в Башкирии
В заповеднике «Шульган-Таш» фотоловушки засняли семьи диких кабанов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен