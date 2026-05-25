Уфа прощается с жарой до начала лета

21:36, 25 май 2026

В Уфе закончилось майское лето. Уже во вторник, 26 мая, после почти двух недель жары город накроют дожди — и не отпустят до 1 июня.

По данным «Росгидромета», к среде столбик термометра упадёт с +29 до +20°C. К ночи четверга похолодает до +6°C — разница с дневным пиком понедельника составит почти 20 градусов.

Дожди зарядят на всю неделю. С 27 по 30 мая — осадки каждый день. Передышки почти не будет: в выходные дождь стихнет до «небольшого», но теплее не станет.

Ждать возвращения жары придётся долго. По расчётам «ГисМетео», июнь в Уфе окажется прохладным и пасмурным — выше +25°C воздух не прогреется. Зонт рискует стать главным аксессуаром первого летнего месяца.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru