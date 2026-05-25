Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Уфа прощается с жарой до начала лета

Уфа прощается с жарой до начала лета

21:36, 25 май 2026

В Уфе закончилось майское лето. Уже во вторник, 26 мая, после почти двух недель жары город накроют дожди — и не отпустят до 1 июня.

По данным «Росгидромета», к среде столбик термометра упадёт с +29 до +20°C. К ночи четверга похолодает до +6°C — разница с дневным пиком понедельника составит почти 20 градусов.

Дожди зарядят на всю неделю. С 27 по 30 мая — осадки каждый день. Передышки почти не будет: в выходные дождь стихнет до «небольшого», но теплее не станет.

Ждать возвращения жары придётся долго. По расчётам «ГисМетео», июнь в Уфе окажется прохладным и пасмурным — выше +25°C воздух не прогреется. Зонт рискует стать главным аксессуаром первого летнего месяца.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирию вновь придет жара до +29°C — прохлада продержалась меньше недели
Общество в Башкирии
В Башкирию вновь придет жара до +29°C — прохлада продержалась меньше недели
Бабье лето в Башкирии: ждать ли тепла в конце сентябре
Общество в Башкирии
Бабье лето в Башкирии: ждать ли тепла в конце сентябре
В Башкирии ударят заморозки и выпадет снег
Общество в Башкирии
В Башкирии ударят заморозки и выпадет снег
Погода в начале июня удивит жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Погода в начале июня удивит жителей Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен