Курбан-Байрам в Башкирии испортит холодный фронт и грозы

22:06, 26 май 2026

Северный циклон испортит Башкирии главный мусульманский праздник. 27 мая, в день Курбан-Байрама, в регионе резко поменяется погода — дожди, грозы и порывы ветра до 20 м/с.

«Башгидромет» предупреждает: после недавней жары температура упадёт до +18…+23°C. Лишь на северо-востоке республики сохранится до +28°C. В отдельных районах возможен град.

В Уфе синоптики обещают кратковременные осадки и +20…+22°C — это на 3–5 градусов ниже того, что было на прошлой неделе.

Холодный фронт задержится в регионе надолго. В ближайшие дни погоду будет определять область низкого давления: дожди продолжатся, а температурный фон останется на 1–3°C ниже майской нормы для Уфы в +13°C. Это значит, что +8…+9°C ночью 28–29 мая — не аномалия, а «норма с поправкой».

Зонт на праздничный намаз — обязательный аксессуар.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru