В Башкирии после Курбан-байрама похолодает и пройдут грозы

22:07, 27 май 2026

В Башкирию придут дожди прямо после Курбан-байрама. Синоптики республиканского гидрометцентра предупреждают: 28 мая покоя не будет.

Ночью в отдельных районах пройдут сильные осадки с грозами. Днём — локальный град и шквалистые порывы ветра на фоне умеренного юго-западного потока.

Температура ночью опустится до +6...+11, днём поднимется до +15...+20. Для конца мая — ощутимо прохладно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru