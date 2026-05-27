В Башкирии после Курбан-байрама похолодает и пройдут грозы
22:07, 27 май 2026
В Башкирию придут дожди прямо после Курбан-байрама. Синоптики республиканского гидрометцентра предупреждают: 28 мая покоя не будет.
Ночью в отдельных районах пройдут сильные осадки с грозами. Днём — локальный град и шквалистые порывы ветра на фоне умеренного юго-западного потока.
Температура ночью опустится до +6...+11, днём поднимется до +15...+20. Для конца мая — ощутимо прохладно.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru