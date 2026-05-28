Уфа уходит в дожди на две недели вперёд

21:48, 28 май 2026

В Уфе наступает затяжное ненастье — и конца ему пока не видно.

29 мая столбик термометра ночью опустится до +6…+8 °C, днём поднимется лишь до +18…+20 °C. Юго-западный ветер разгонится до 18 м/с. По данным «Башгидромета», на отдельных участках дорог видимость упадёт до 500 метров — из-за дождя и тумана.

Выходные не принесут облегчения. В субботу ночью — +5 °C и ясное небо, но уже днём снова облачность и дождь. В воскресенье синоптики обещают умеренный или сильный дождь практически весь день при сильном ветре.

Начало июня нормы не выполнит. Средняя суточная температура для этого времени года в Уфе — +17,4 °C. Судя по прогнозу «Росгидромета», большинство дней первой недели месяца пройдут с дождями и температурой в районе +19…+22 °C днём и +6…+8 °C ночью.

Небольшая передышка ожидается в среду — осадки прекратятся, днём до +23 °C. Но уже в четверг циклон возвращается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru