Боец из Башкирии умер от ранений спустя полтора года лечения
21:52, 28 май 2026
Айнур Гайуллиин из села Азналкино подписал контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Уже через три месяца получил тяжёлое ранение на передовой.
39-летний электромеханик Белорецкого металлургического комбината прошёл через госпитали Ростова и Москвы. Реабилитация растянулась на полтора года — но справиться с последствиями ранений не удалось. 24 мая Гайуллиин скончался.
По данным администрации Белорецкого района, дома его ждали жена и трое детей.
Прощание прошло 26 мая в родном Азналкино.
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
