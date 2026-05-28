Боец из Башкирии умер от ранений спустя полтора года лечения

21:52, 28 май 2026

Айнур Гайуллиин из села Азналкино подписал контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Уже через три месяца получил тяжёлое ранение на передовой.

39-летний электромеханик Белорецкого металлургического комбината прошёл через госпитали Ростова и Москвы. Реабилитация растянулась на полтора года — но справиться с последствиями ранений не удалось. 24 мая Гайуллиин скончался.

По данным администрации Белорецкого района, дома его ждали жена и трое детей.

Прощание прошло 26 мая в родном Азналкино.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Белорецкого района