Глава Башкирии решил жить долго — ради чужих взглядов на жену

22:01, 28 май 2026

Радий Хабиров, глава Башкирии, публично объяснил жене, почему намерен оставаться в живых как можно дольше.

На форуме «Территория женского счастья» в Уфе Хабиров выступил перед камерами телеканала БСТ и неожиданно перешёл на личное. Поводом стало то, что его супруга Каринэ активно участвует в мероприятиях — и, судя по словам главы республики, не остаётся без мужского внимания.

«Милая, не знаю, как ты хочешь, но я буду жить до тех пор, пока ты будешь интересна мужчинам, а это, наверно, очень долго», — процитировал Хабиров собственные слова, сказанные жене.

Получилось одновременно комплимент, признание в ревности и план по долголетию — всё в одной фразе.

Радий и Каринэ Хабировы вместе с 2017 года, воспитывают троих детей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Хабиров Радий Фаритович
