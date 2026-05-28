Глава Башкирии решил жить долго — ради чужих взглядов на жену
22:01, 28 май 2026
Радий Хабиров, глава Башкирии, публично объяснил жене, почему намерен оставаться в живых как можно дольше.
На форуме «Территория женского счастья» в Уфе Хабиров выступил перед камерами телеканала БСТ и неожиданно перешёл на личное. Поводом стало то, что его супруга Каринэ активно участвует в мероприятиях — и, судя по словам главы республики, не остаётся без мужского внимания.
«Милая, не знаю, как ты хочешь, но я буду жить до тех пор, пока ты будешь интересна мужчинам, а это, наверно, очень долго», — процитировал Хабиров собственные слова, сказанные жене.
Получилось одновременно комплимент, признание в ревности и план по долголетию — всё в одной фразе.
Радий и Каринэ Хабировы вместе с 2017 года, воспитывают троих детей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
