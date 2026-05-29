Уфа встретит лето в +6°C и под дождём

22:10, 29 май 2026

Июнь в Уфе начнётся с температуры, которая больше подходит середине октября. «Росгидромет» обещает городу первую неделю лета со средней суточной температурой около +12°C — это климатическая норма конца апреля, а никак не начала купального сезона.

Выходные пройдут без осадков, но без тепла. В субботу ночью — +5°C, днём воздух прогреется до +19°C. В воскресенье к вечеру пойдёт дождь, и эта история затянется надолго.

Первый рабочий день лета, понедельник 1 июня, Уфа встретит при +6°C ночью и дождём. Днём потеплеет до +22°C, но осадки не прекратятся. Во вторник сценарий повторится: +8°C и +21°C, пасмурно, временами дожди.

Небольшая передышка наступит в среду — до +23°C днём и почти без дождя. Но к четвергу погода снова испортится: затяжные обложные дожди и потепление лишь до +19°C.

По данным «Росгидромета», вся первая неделя июня пройдёт ниже климатической нормы. Лето в Уфе в этом году решило взять паузу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
