В Башкирии простились с 20-летним ефрейтором Алексеем Поповым

22:16, 29 май 2026

В Белорецке похоронили Алексея Попова. Ему было 20 лет.

Попов подписал контракт с Минобороны в ноябре 2024 года — сразу после школы. В мае 2025-го он погиб на боевом задании. Между подписанием контракта и гибелью прошло около полугода.

По данным городской администрации, родные называли его опорой семьи. Прощание прошло 25 мая.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Боец из Башкирии умер от ранений спустя полтора года лечения

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Белорецкого района