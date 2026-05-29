В Башкирии простились с 20-летним ефрейтором Алексеем Поповым
22:16, 29 май 2026
В Белорецке похоронили Алексея Попова. Ему было 20 лет.
Попов подписал контракт с Минобороны в ноябре 2024 года — сразу после школы. В мае 2025-го он погиб на боевом задании. Между подписанием контракта и гибелью прошло около полугода.
По данным городской администрации, родные называли его опорой семьи. Прощание прошло 25 мая.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Боец из Башкирии умер от ранений спустя полтора года лечения
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с дорожником, ушедшим на СВО добровольцем
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с 18-летним Виталием Свистуновым, погибшим на СВО
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО контрактником Алексеем Климовым
Общество в Башкирии
В Белорецке простились с 59-летним контрактником Алексеем Засовым, погибшим в ходе СВО