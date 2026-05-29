В Башкирии простились с 20-летним ефрейтором Алексеем Поповым

22:16, 29 май 2026

В Белорецке похоронили Алексея Попова. Ему было 20 лет.

Попов подписал контракт с Минобороны в ноябре 2024 года — сразу после школы. В мае 2025-го он погиб на боевом задании. Между подписанием контракта и гибелью прошло около полугода.

По данным городской администрации, родные называли его опорой семьи. Прощание прошло 25 мая.

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
