Советский чугун вместо бронзы: памятник Салавату Юлаеву в Уфе оказался не тем, чем казался

22:24, 29 май 2026

Легендарная скульптура в Уфе 64 года стоит под открытым небом — и всё это время никто не знал, из чего она на самом деле сделана.

Эксперты Центрального НИИ сплавов и металлов имени Мельникова установили: памятник Салавату Юлаеву никогда не был бронзовым. Весь монумент — чистый чугун. Никакого бронзирования — ни снаружи, ни внутри.

По данным «Башинформа», директор по реставрации Фонда РАХ Анна Пышта сообщила, что металл оказался крайне неоднородным. Прежние сварочные работы только усилили внутреннее напряжение конструкции — по сути, латали то, что уже было надломлено.

Автор скульптуры Сосланбек Тавасиев изначально проектировал памятник из бронзы. Но в 1962 году советское государство ввело ограничения на расход цветных металлов — и монумент отлили из того, что было.

Теперь эксперты и Российская академия художеств предлагают установить на кургане бронзовую авторскую копию, а чугунный оригинал передать в музей. Башкирский батыр, возможно, наконец получит тот металл, которого заслуживал с самого начала.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru