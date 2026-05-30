Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Уфа встретит лето в куртке и под дождём

Уфа встретит лето в куртке и под дождём

22:33, 30 май 2026

Первый день июня в столице Башкирии начнётся при +6°C ночью и дождём. Лето пришло — только погода об этом не знает.

По данным «Росгидромета», средняя суточная температура в начале июня составит около +12°C. Это норма для конца апреля или начала октября — но никак не для старта лета.

1 июня днём потеплеет до +22°C, однако дождь никуда не денется. 2 июня — та же картина: +8°C ночью, +21°C днём, пасмурно, временами дожди.

Небольшая передышка — в среду, 3 июня. Днём до +23°C и почти сухо. Но уже 4 июня похолодает до +19°C, и на весь день зарядят обложные дожди.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Уфа встретит лето в +6°C и под дождём
Общество в Башкирии
Уфа встретит лето в +6°C и под дождём
Уфа уходит в дожди на две недели вперёд
Общество в Башкирии
Уфа уходит в дожди на две недели вперёд
Уфа прощается с жарой до начала лета
Общество в Башкирии
Уфа прощается с жарой до начала лета
Погода в начале июня удивит жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Погода в начале июня удивит жителей Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен