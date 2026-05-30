Уфа встретит лето в куртке и под дождём

22:33, 30 май 2026

Первый день июня в столице Башкирии начнётся при +6°C ночью и дождём. Лето пришло — только погода об этом не знает.

По данным «Росгидромета», средняя суточная температура в начале июня составит около +12°C. Это норма для конца апреля или начала октября — но никак не для старта лета.

1 июня днём потеплеет до +22°C, однако дождь никуда не денется. 2 июня — та же картина: +8°C ночью, +21°C днём, пасмурно, временами дожди.

Небольшая передышка — в среду, 3 июня. Днём до +23°C и почти сухо. Но уже 4 июня похолодает до +19°C, и на весь день зарядят обложные дожди.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru