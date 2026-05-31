Башкирия встретит лето заморозками и туманом

1 июня в Башкирии придёт с дождями, грозами и ночными температурами близкими к нулю — совсем не то лето, которое ждали.

По данным «Башгидромета», ночью воздух в южных и горных районах охладится до +0°C…+5°C. В остальных районах — +5°C…+10°C. Утром на дорогах ляжет туман: видимость местами упадёт до 500–1000 метров.

Днём потеплеет до +18°C…+23°C — умеренно и без претензий на лето. Небо будет переменно облачным, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы.

Ветер юго-западный и западный, 5–10 м/с. Возле водоёмов и на открытых участках прохлада ощутится сильнее.

В Уфе чуть спокойнее: ночью +6°C…+8°C, днём +19°C…+21°C, осадки только ночью и несущественные. Лето формально наступило — просто об этом пока знает только календарь.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru