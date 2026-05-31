В Башкирии простились с погибшим на СВО рядовым Эдуардом Гайниевым
22:02, 31 май 2026
Рядовой Эдуард Гайниев погиб на Украине через 22 дня после подписания контракта. Ему было 37 лет.
Гайниев родился в деревне Больше-Шукшаново Бураевского района, срочную службу прошёл в Чечне — там освоил специальность снайпера. После армии работал монтажником на строительстве.
В 2019 году женился, в 2021-м стал отцом. 17 декабря 2024 года подписал контракт с Министерством обороны России. 8 января 2025 года погиб при выполнении боевой задачи.
По данным местной администрации, знавшие Гайниева описывают его как человека слова, который умел встречать трудности с улыбкой.
Проститься с рядовым Гайниевым пришли в Белорецк 28 мая 2026 года.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.