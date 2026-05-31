Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии простились с погибшим на СВО рядовым Эдуардом Гайниевым

В Башкирии простились с погибшим на СВО рядовым Эдуардом Гайниевым

22:02, 31 май 2026

Рядовой Эдуард Гайниев погиб на Украине через 22 дня после подписания контракта. Ему было 37 лет.

Гайниев родился в деревне Больше-Шукшаново Бураевского района, срочную службу прошёл в Чечне — там освоил специальность снайпера. После армии работал монтажником на строительстве.

В 2019 году женился, в 2021-м стал отцом. 17 декабря 2024 года подписал контракт с Министерством обороны России. 8 января 2025 года погиб при выполнении боевой задачи.

По данным местной администрации, знавшие Гайниева описывают его как человека слова, который умел встречать трудности с улыбкой.

Проститься с рядовым Гайниевым пришли в Белорецк 28 мая 2026 года.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии простились с 20-летним ефрейтором Алексеем Поповым

Читайте также:

В Башкирии простились с 20-летним ефрейтором Алексеем Поповым
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Башкирии простятся с 25-летним участником СВО Ильсуром Валиевым
Общество в Башкирии
В Башкирии простятся с 25-летним участником СВО Ильсуром Валиевым
В Башкирии погиб отец пятерых детей, двое из которых сейчас воюют на СВО
Общество в Башкирии
В Башкирии погиб отец пятерых детей, двое из которых сейчас воюют на СВО
В Белорецке простились с 25-летним добровольцем Юрием Ефимовым, погибшим в зоне СВО
Общество в Башкирии
В Белорецке простились с 25-летним добровольцем Юрием Ефимовым, погибшим в зоне СВО
В Белорецке простятся с Гором Агадажаняном, погибшим в ходе СВО
Общество в Башкирии
В Белорецке простятся с Гором Агадажаняном, погибшим в ходе СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен