Комары в Башкирии активизировались на месяц раньше — и вот почему

22:07, 31 май 2026

Жители Башкирии достали репелленты уже в начале мая. Комаров — аномально много, и появились они раньше обычного.

Зоолог Александр Гладких, заведующий учебно-научной лабораторией УУНиТ, объяснил механику вспышки. Зима выдалась снежной — личинки её пережили благополучно. Весной пришло тепло до +25, потом похолодание, потом снова жара. Личинки несколько раз притормаживали развитие и ждали. Когда тепло вернулось — вышли все разом, накопленным залпом, пишет КП-Уфа.

По словам Гладких, это не мутация и не новый вид. Обычные летние комары, просто в этом году погода сработала как стартовый пистолет для сразу нескольких поколений.

Количество кровососов зависит ещё и от обработки территорий. В Уфе парки и водоёмы обрабатывают бактериальным препаратом против личинок — безвредным для людей и животных. Но некоторые водоёмы обработать не успели. Плюс подтопленные подвалы в жилых домах: комару для размножения хватает даже небольшой лужи.

Опасности от укусов в Башкирии эксперт оценивает как минимальные — случаев заражения лихорадкой Западного Нила в регионе не зафиксировано. Реальный риск — аллергическая реакция: в тяжёлых случаях возможен отёк Квинке и бронхоспазм.

Владельцам дач Гладких советует закрывать ёмкости с водой и высаживать лаванду, мяту или базилик — их запах насекомых отпугивает. Долго ли продлится нашествие — зависит от погоды. Прогноз у зоолога осторожный: не факт, что весь сезон будет таким же.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
