В Уфе 2 июня ожидаются грозы и порывистый ветер до 14 м/с
21:51, 01 июн 2026
В Уфе 2 июня задождит. Синоптики «Башгидромета» обещают облачность, кратковременные дожди и грозы — прямо в первый день календарного лета.
Ночью столбик термометра опустится до +8°C…+10°C, днём повысится до +17°C…+19°C. Это ниже нормы для июня. Ветер южный, 5–10 м/с, при грозе — порывы до 14 м/с.
По данным «Башгидромета», утром и ночью на дорогах возможен туман с видимостью 500–1000 метров.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода: ожидаются грозы, дожди и туман
Общество в Башкирии
Погода удивит жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Башкирию 5 июня ждут грозы, град и шквалистый ветер