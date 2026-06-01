В Уфе 2 июня ожидаются грозы и порывистый ветер до 14 м/с

21:51, 01 июн 2026

В Уфе 2 июня задождит. Синоптики «Башгидромета» обещают облачность, кратковременные дожди и грозы — прямо в первый день календарного лета.

Ночью столбик термометра опустится до +8°C…+10°C, днём повысится до +17°C…+19°C. Это ниже нормы для июня. Ветер южный, 5–10 м/с, при грозе — порывы до 14 м/с.

По данным «Башгидромета», утром и ночью на дорогах возможен туман с видимостью 500–1000 метров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru