Уфа уходит под дождь: оранжевый уровень опасности на 3 июня

22:10, 02 июн 2026

Башкирия встречает третий день июня тройным ударом стихии: пожары на востоке, грозы на юго-востоке и шквалистый ветер до 18 м/с — всё это одновременно, завтра.

МЧС объявило оранжевый уровень погодной опасности на 3 июня. Восточные районы республики горят в буквальном смысле — там держится V класс пожарной опасности, высший. На юго-востоке картина другая: сильные дожди, грозы, порывы ветра.

Уфа от крайностей пока застрахована, но лучше ненамного. Днём +21 °C, облачно, временами дождь. Ночью — около +7 °C. До среднесуточной нормы для начала июня в +17,4 °C городу ещё далеко.

До конца недели погода не выправится. Дожди продолжатся в четверг и пятницу, в выходные немного потеплеет до +24 °C — но осадки никуда не денутся. Следить за сводками МЧС и Гидрометцентра власти рекомендуют в режиме реального времени.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru