Хабиров: с начала года Башкирия отразила 25 атак беспилотников

22:37, 02 июн 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров признал: республика превратилась в регулярную мишень для беспилотников. 25 атак за неполный год — и это после того, как первый удар застал его врасплох прямо в День Победы два года назад.

«Никогда не думал, что придётся этим заниматься», — сказал Хабиров в интервью радио «Комсомольская правда».

За это время регион выстроил эшелонированную защиту: ключевые объекты предприятий закрыли сетками и габионами. Параллельно сформировали мобильные огневые группы — жители республики подписывают контракт и получают внедорожник с турелью из нескольких пулемётов, системой наведения и управления огнём.

Теперь Хабиров переходит к следующему этапу — зональной системе защиты. В ближайшее время республика наберёт несколько сотен бойцов в эти группы и обеспечит их оружием.

