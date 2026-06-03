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Каспийский циклон принесёт в Башкирию ливни и угрозу паводков

Каспийский циклон принесёт в Башкирию ливни и угрозу паводков

22:14, 03 июн 2026

В Башкирию движется насыщенный влагой циклон с Каспийского моря. Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности — сильные дожди грозят подтоплением горных рек и переполнением водохранилищ.

Удар примут юг и юго-восток республики: там ожидаются ливни, способные поднять уровень воды на малых горных реках. По данным башкирского управления гидрометеорологии, под угрозой — плотины и водохранилища в юго-восточных районах.

Температура остаётся ниже нормы на 1–2 градуса. Ночью — от +5°C до +12°C, днём — не выше +21°C. В Уфе 4 июня днём пройдёт кратковременный дождь, ветер северо-восточный до 10 м/с.

К выходным циклон ослабит хватку: дожди пойдут на убыль, погода стабилизируется. Нормального лета в регионе пока не предвидится.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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