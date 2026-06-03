В Башкирии продлили выплаты добровольцам-контрактникам до конца июня
22:16, 03 июн 2026
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о продлении единовременных выплат для новых контрактников — теперь их можно получить до 30 июня 2026 года.
С 1 января региональная выплата при заключении контракта составляет 1 млн рублей. Это помимо федеральных выплат.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
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