Башкирия мёрзнет в начале июня — лето обещают только к 11-му числу
22:04, 04 июн 2026
Каспийский циклон нагрянул в Башкирию в первые дни лета: холод, дожди и никаких просветов как минимум до середины месяца.
По данным «Башгидромета», за первые четыре дня июня в регионе выпала уже треть месячной нормы осадков. На метеостанции Сибай зафиксировали 53 мм за одни сутки. В Кананикольском районе за ночь на 4 июня выпало 104% от месячной нормы — синоптики квалифицировали это как опасное метеоявление.
5 июня в Уфе будет пасмурно, местами грозы, днём до +20°C — это на три градуса ниже нормы для начала июня. Выходные погоды не добавят: суббота и воскресенье пройдут под облаками с кратковременными дождями, столбик термометра днём не поднимется выше +20°C.
Настоящего тепла, по прогнозу «Росгидромета», придётся ждать до 11 июня — канун Дня России. Только тогда воздух прогреется до +26°C. Впрочем, и в этот день синоптики обещают дождь.
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