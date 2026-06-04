Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башкирия мёрзнет в начале июня — лето обещают только к 11-му числу

Башкирия мёрзнет в начале июня — лето обещают только к 11-му числу

22:04, 04 июн 2026

Каспийский циклон нагрянул в Башкирию в первые дни лета: холод, дожди и никаких просветов как минимум до середины месяца.

По данным «Башгидромета», за первые четыре дня июня в регионе выпала уже треть месячной нормы осадков. На метеостанции Сибай зафиксировали 53 мм за одни сутки. В Кананикольском районе за ночь на 4 июня выпало 104% от месячной нормы — синоптики квалифицировали это как опасное метеоявление.

5 июня в Уфе будет пасмурно, местами грозы, днём до +20°C — это на три градуса ниже нормы для начала июня. Выходные погоды не добавят: суббота и воскресенье пройдут под облаками с кратковременными дождями, столбик термометра днём не поднимется выше +20°C.

Настоящего тепла, по прогнозу «Росгидромета», придётся ждать до 11 июня — канун Дня России. Только тогда воздух прогреется до +26°C. Впрочем, и в этот день синоптики обещают дождь.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Уфе 2 июня ожидаются грозы и порывистый ветер до 14 м/с
Общество в Башкирии
В Уфе 2 июня ожидаются грозы и порывистый ветер до 14 м/с
Уфа встретит лето в куртке и под дождём
Общество в Башкирии
Уфа встретит лето в куртке и под дождём
Уфа уходит в дожди на две недели вперёд
Общество в Башкирии
Уфа уходит в дожди на две недели вперёд
Погода в начале июня удивит жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Погода в начале июня удивит жителей Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен