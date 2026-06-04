Медведи заняли туристический маршрут на горе Иремель в Башкирии

22:20, 04 июн 2026

Природный парк «Иремель» в Башкирии предупредил туристов: медведи освоили один из самых популярных маршрутов — со стороны КПП «Тюлюк». Встречают их там часто.

Руководство парка временно запретило ночёвки в палатках в окрестностях горы. Ходить — только группами, в одиночку на маршрут лучше не выходить.

Инструкция простая: громко разговаривать, петь или свистеть — шум отпугивает зверей. Еду и мусор на тропе не оставлять. Перед выходом — обязательно зарегистрировать маршрут у сотрудников парка.

При встрече с медведем приближаться, кормить и фотографировать запрещено. Последнее, судя по всему, нужно объяснять отдельно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео