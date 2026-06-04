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Мэр Уфы под домашним арестом читает книги и занимается с детьми

Мэр Уфы под домашним арестом читает книги и занимается с детьми

22:24, 04 июн 2026

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сидит дома, листает книги и проводит время с детьми. Телефон и интернет ему запрещены — рабочие вопросы решать он не может.

Об этом рассказал адвокат Марат Самойлов в интервью ТАСС. По его словам, домашний арест полностью блокирует Мавлиеву доступ к исполнению обязанностей.

При этом с поста мэра его никто не снимал. Город уже получил временного исполняющего обязанности, но юридически Мавлиев всё ещё градоначальник — просто без телефона, интернета и права выходить из дома.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа мавлиев ратмир рафилович
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