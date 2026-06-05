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Башкирию на выходные зальет дождями

Башкирию на выходные зальет дождями

21:37, 05 июн 2026

Жители Уфы и всего Башкортостана проведут выходные под дождём. Синоптики «Росгидромета» и «Башгидромета» не оставили надежды на солнце ни в субботу, ни в воскресенье.

6 июня днём по республике пройдут грозы. Ночью столбик термометра опустится до +7…+12°С, днём повысится до +17…+22°С. В Уфе ночью будет около +11°С и небольшой дождь, днём — до +19°С, но облака и осадки сделают погоду заметно прохладнее, чем показывает градусник.

По данным Госкомитета Башкирии по ЧС, ночью и утром в субботу на дорогах опустится густой туман — видимость может упасть до 500 метров и ниже. Водителям рекомендуют сбросить скорость.

В воскресенье, 7 июня, теплее не станет: ночью +10°С, днём до +20°С. Дожди при этом усилятся. На протяжении всех выходных атмосферное давление держится на отметке 751 мм рт. ст. — то есть погода давит на горожан буквально.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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