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Воскресенье в Башкирии будет неспокойным

Воскресенье в Башкирии будет неспокойным

21:02, 06 июн 2026

В воскресенье, 7 июня, Башкирию накроют дожди и грозы — синоптики советуют не строить планы на прогулки без запасного варианта.

По данным «Башгидромета», ночью туман снизит видимость на дорогах до 500 метров и меньше. Водителям стоит быть внимательнее на трассах — особенно в ранние часы.

Днём на большей части региона пройдут короткие дожди. В момент грозы ветер западного направления усилится с обычных 5–10 м/с до порывов в 14 м/с. Температура — от +19°C до +24°C, так что тепло, но сухой погоды ждать не стоит.

В Уфе картина схожая: облачно, местами дожди, днём отдельные районы зацепит гроза. Ночью +11…+13°C, к обеду — до +21°C.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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