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Ветеран Чечни из Башкирии погиб на СВО

Ветеран Чечни из Башкирии погиб на СВО

21:48, 06 июн 2026

Александр Красавин из Белорецкого района заключил контракт с Минобороны в декабре — и спустя месяц погиб при выполнении боевой задачи.

Красавину было 44 года. Уроженец села Верхний Авзян, он прошёл Чечню срочником, дослужился до сержанта и стал заместителем командира взвода. Получил знак «За отличие в службе».

После армии вернулся к мирной жизни: работал столяром в Авзянском леспромхозе, потом переехал в Уфу и устроился водителем. Контракт подписал прошлой зимой.

По данным администрации Белорецкого района, у Красавина остались мать, брат, дочь и сын.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии
Теги: спецоперация Погибшие на Украине Белорецкий район
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