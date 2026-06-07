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В Уфе до конца недели — дожди, грозы и туман

В Уфе до конца недели — дожди, грозы и туман

22:08, 07 июн 2026

В Башкирии установилась неустойчивая погода. До 14 июня регион не выйдет из-под дождевого фронта — осадки ожидаются практически каждый день.

По данным «Росгидромета», в понедельник, 8 июня, на юге республики возможны локальные ливни и град. Туман с видимостью менее 500 метров опустится на отдельные участки дорог. При грозе ветер усилится до 14 м/с.

В Уфе в понедельник ночью +10…+12 °C, днём +21…+23 °C. Во вторник вернётся дождевой фронт со сплошной облачностью.

Середина недели чуть мягче: 10–11 июня — кратковременные дожди при +21…+22 °C днём. К Дню России, 12 июня, теплее не станет — та же картина: облака, осадки, +24 °C.

Выходные тоже без просвета. Воскресенье, 14 июня, обещает самый тёплый день недели — до +25 °C. Но и ливни никуда не денутся.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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