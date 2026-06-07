Воздух в Уфе 4 июня был отравлен шестью видами загрязнений сразу

22:15, 07 июн 2026

Жители Уфы весь день 4 июня жаловались на химический запах — и не зря. Башгидрометцентр зафиксировал шесть случаев превышения допустимых норм вредных веществ в атмосфере города.

Хуже всего было на улице Свободы — там станция мониторинга показала максимальные значения за день. Диоксид серы превысил норму в 13:00 в 1,5 раза, к вечеру — в 1,3 раза.

На улице Ульяновых картина оказалась мрачнее. Сероводород днём превысил допустимую концентрацию в 2,8 раза. Там же — изопропилбензол: днём в 1,4 раза, вечером уже в 2,3 раза.

При этом госкомитет Башкирии по ЧС в тот же день отчитался: мобильная лаборатория опасных веществ не обнаружила. Стационарные станции мониторинга с этим выводом не согласились.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI