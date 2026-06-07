18-летняя уфимка подписала контракт и полгода служила санитаром в зоне СВО

22:25, 07 июн 2026

Восемнадцатилетняя девушка из Уфы поехала сопроводить гуманитарный конвой — и осталась на полгода санитаром в зоне СВО.

Её позывной — Вишня. На передовую она попала случайно: приехала с гуманитарным грузом, поговорила с бойцами и узнала, что острее всего не хватает людей с медицинской подготовкой. Уехать обратно она не захотела.

Вишня подписала контракт, прошла курсы прямо в подразделении и получила должность стрелка-санитара. Полгода провела на СВО — пока её часть не расформировали.

Домой вернулась — но не остановилась. Обратилась к властям Уфимского района с просьбой собрать гуманитарный груз. Груз собрали быстро и доставили на передовую. Об этом рассказал глава Уфимского района Николай Ельников.

Сейчас Вишня вместе с подругой преподаёт в Уфе основы полевой медицины и готовится поступать в медицинский колледж.

19 лет ей исполнилось 2 июня — буквально на днях.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Николай Ельников