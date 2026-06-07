В Башкирии пекарь влез на 18-метровый столб за 29 секунд

22:35, 07 июн 2026

26-летний пекарь Сергей Никитин из деревни Сихонкино взобрался на гладкий 18-метровый столб за 29 секунд — и поставил рекорд сабантуя в Кармаскалинском районе.

По данным пресс-службы администрации района, Никитин покоряет столб второй год подряд. В прошлый раз что-то пошло не так, в этот — не пошло ничего лишнего. Специальной подготовки не было: ни тренировок, ни спортивного режима. Только физическая форма и, судя по результату, полное отсутствие страха высоты.

На том же празднике плуга уроженец Белоруссии, а теперь житель района Александр Сак поднял 16-килограммовую гирю одной рукой 83 раза. Для 36-летнего Сака это тоже рекорд. Ближайший соперник — 31-летний Радмир Мухаметзянов из Кармаскалов — отстал на пять подъёмов.

Башкирский сабантуй в этот раз явно прошёл не по плану у всех предыдущих рекордсменов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба | администрация Кармаскалинского района