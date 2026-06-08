В Башкирии до выходных сохранится дождливая и ветреная погода

22:14, 08 июн 2026

В Башкирии до конца рабочей недели и на выходных установится дождливая погода. «Росгидромет» не обещает просвета до понедельника.

Уже во вторник, 9 июня, днём в Уфе пройдут кратковременный дождь и грозы. Температура — до +23°C. По юго-востоку республики дожди будут сильными, в отдельных районах — с градом. Ночью на дорогах местами туман с видимостью менее 500 метров.

Среда добавит к дождю сильный северо-западный ветер. В четверг и пятницу — то же самое: обложные дожди, порывы ветра, днём около +21…+22°C. День России республика встретит под облаками.

Прояснения начнутся только в субботу — и то частичные. К следующему понедельнику воздух прогреется до +26°C, но переменная облачность и небольшой дождь сохранятся.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru