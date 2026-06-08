Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

75% вернувшихся участников СВО в Башкирии нашли работу

75% вернувшихся участников СВО в Башкирии нашли работу

22:18, 08 июн 2026

Башкирия отчиталась: из почти 4 тысяч вернувшихся участников СВО работу нашли 2,9 тысячи человек. Ещё 653 открыли собственный бизнес.

Цифры озвучили на заседании регионального правительства. Премьер-министр Андрей Назаров напомнил, что трудоустройство ветеранов — прямое поручение президента. Министр семьи, труда и социальной защиты Ольга Кабанова добавила детали: за год показатель вырос с 54% до 75%.

Каждый третий вернувшийся имеет инвалидность. Для них действует сертификат на реабилитацию — 52,5 тысячи рублей. Тем, кто хочет сменить профессию, выдают образовательные сертификаты до 50 тысяч рублей. С 2023 года их получили 557 человек.

Работодатели разместили 2,8 тысячи вакансий с зарплатой выше 50 тысяч рублей — 615 компаний. На квотированные места уже приняты 483 ветерана. Если компания берёт бойца с инвалидностью, Социальный фонд возмещает до 200 тысяч рублей на оборудование рабочего места.

Назаров по итогам заседания поручил увеличить число трудоустроенных, следить за квотами и усилить реабилитацию. Как именно — не уточнил.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: минтруда Башкирии
Теги: спецоперация
Читайте также

В Уфе назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Общество в Башкирии
В Уфе назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Мишустин рассказал о новых выплатах семьям
Россия/мир
Мишустин рассказал о новых выплатах семьям
Премьер-министр Башкирии назвал среднюю зарплату в республике
Экономика в Башкирии
Премьер-министр Башкирии назвал среднюю зарплату в республике
Премьер-министр Башкирии заявил, что в одном из районов средняя зарплата составляет 74 500 рублей
Экономика в Башкирии
Премьер-министр Башкирии заявил, что в одном из районов средняя зарплата составляет 74 500 рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен