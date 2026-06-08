75% вернувшихся участников СВО в Башкирии нашли работу

22:18, 08 июн 2026

Башкирия отчиталась: из почти 4 тысяч вернувшихся участников СВО работу нашли 2,9 тысячи человек. Ещё 653 открыли собственный бизнес.

Цифры озвучили на заседании регионального правительства. Премьер-министр Андрей Назаров напомнил, что трудоустройство ветеранов — прямое поручение президента. Министр семьи, труда и социальной защиты Ольга Кабанова добавила детали: за год показатель вырос с 54% до 75%.

Каждый третий вернувшийся имеет инвалидность. Для них действует сертификат на реабилитацию — 52,5 тысячи рублей. Тем, кто хочет сменить профессию, выдают образовательные сертификаты до 50 тысяч рублей. С 2023 года их получили 557 человек.

Работодатели разместили 2,8 тысячи вакансий с зарплатой выше 50 тысяч рублей — 615 компаний. На квотированные места уже приняты 483 ветерана. Если компания берёт бойца с инвалидностью, Социальный фонд возмещает до 200 тысяч рублей на оборудование рабочего места.

Назаров по итогам заседания поручил увеличить число трудоустроенных, следить за квотами и усилить реабилитацию. Как именно — не уточнил.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: минтруда Башкирии