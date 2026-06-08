Раненый сержант из Башкирии взял опорник ВСУ и сбил семь дронов
22:35, 08 июн 2026
Сержант Данила Воронов, командир отделения 20-й армии, получил ранение в бою — и остался руководить штурмом.
По данным канала «Башкирский батальон», группа под командованием Воронова захватила опорный пункт ВСУ. Уже раненый, сержант продолжил координировать бойцов. Противник пытался отбить позиции — не вышло. Отступил.
В ходе другой операции Воронов выстроил систему наблюдения за маршрутами дронов противника. Результат — семь уничтоженных БПЛА ВСУ.
За оба эпизода сержанта наградили Георгиевским крестом IV степени и медалью «За отвагу».
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Автор: Семен Подгорный
Фото: «Башкирский батальон» | МАКС
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