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В Башкирии объявили жёлтый уровень погодной опасности

В Башкирии объявили жёлтый уровень погодной опасности

21:41, 09 июн 2026

«Башгидромет» объявил жёлтый уровень опасности на 10 июня. По всей республике синоптики ждут кратковременные дожди, грозы и северо-западный ветер с порывами до 15 м/с.

Ночью и утром на дорогах опустится туман — видимость местами упадёт до 500 метров.

Уфа при этом останется в стороне от непогоды. Ночью — около +12 °C, облачность небольшая, осадков не предвидится. Днём столбик термометра поднимется до +22 °C, ветер слабый — 4 м/с.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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