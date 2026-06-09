В Башкирии объявили жёлтый уровень погодной опасности
21:41, 09 июн 2026
«Башгидромет» объявил жёлтый уровень опасности на 10 июня. По всей республике синоптики ждут кратковременные дожди, грозы и северо-западный ветер с порывами до 15 м/с.
Ночью и утром на дорогах опустится туман — видимость местами упадёт до 500 метров.
Уфа при этом останется в стороне от непогоды. Ночью — около +12 °C, облачность небольшая, осадков не предвидится. Днём столбик термометра поднимется до +22 °C, ветер слабый — 4 м/с.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru