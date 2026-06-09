В Уфе скончался Нияз Алсынбаев — голос башкирского радио

21:48, 09 июн 2026

Журналист и писатель Нияз Алсынбаев скончался в Уфе после продолжительной болезни. Ему было 63 года.

О смерти коллеги сообщили сотрудники ГТРК «Башкортостан». Алсынбаев проработал на башкирском радио больше трёх десятилетий — от сельского учителя английского до заместителя начальника службы радиовещания.

С 2004 года он руководил музыкально-информационным каналом «Юлдаш». Вёл общественно-политические программы «Майдан» и «Даира», цикл радиофельетонов «Крапива» и авторские проекты «Личное мнение» и «Шежере».

В 2013 году Алсынбаев взял главный приз всероссийского конкурса «Голос Евразии» в номинации «Лучший радиоведущий» — единственную общероссийскую награду такого уровня среди башкирских радиожурналистов.

Параллельно с эфирной работой он писал прозу. Рассказы выходили в республиканских изданиях, а позже появилась книга приключенческих повестей «Таинственный странник».

Нияз Забихович родился 1 мая 1963 года в деревне Ишмурзино Баймакского района. В журналистику пришёл в 1989-м — сразу после педагогической карьеры.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГТРК «Башкортостан»