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40-летний тракторист из Башкирии погиб в зоне СВО

40-летний тракторист из Башкирии погиб в зоне СВО

22:13, 09 июн 2026

Амир Юсупов из башкирского села Учалы погиб при выполнении боевых задач. Ему было 40 лет.

7 июня в селе прошло прощание. Пришли семья, друзья, учителя, одноклассники и ветераны. Первый замглавы администрации Учалинского района Алик Салахутдинов выразил соболезнования родным.

Юсупов окончил девять классов Башкирской гимназии, затем Учалинское ПУ-98 по специальности «тракторист-машинист». Контракт с Минобороны он подписал добровольно.

Администрация района сообщила, что Юсупов «до последней минуты оставался верным своей присяге».

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Ветеран Чечни из Башкирии погиб на СВО

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Ветеран Чечни из Башкирии погиб на СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Учалинского района
Теги: Учалы спецоперация Погибшие на Украине
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