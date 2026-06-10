В Башкирии объявили о неблагоприятных погодных условиях
21:58, 10 июн 2026
В четверг на северо-востоке Башкирии пройдут сильные дожди и грозы. Туман ночью и утром снизит видимость на дорогах до 500–1000 метров.
В Уфе днём ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура — от +12°C ночью до +21°C днём. Ветер западный и северо-западный, до 10 м/с.
Выходные без солнца. По данным «Росгидромета», в пятницу и субботу погода не изменится: облачность, дожди, +22–24°C днём и около +13°C ночью.
Воскресенье обещает стать самым тёплым за три дня — до +25°C. Но и тут без дождя не обойдётся.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru