Молодая семья из Башкирии пожертвовала медовым месяцем ради помощи бойцам СВО
22:17, 10 июн 2026
Молодожёны из Балтачевского района отправили гуманитарный груз в зону СВО в первые дни совместной жизни — вместо медового месяца.
Айдар и Айгуль поженились совсем недавно. Пока другие пары выбирают курорты, они собирали посылки для бойцов. Глава семьи — ветеран боевых действий, поэтому знал, что именно класть в ящики: не абстрактная «помощь», а конкретные вещи, которые реально нужны на передовой.
Об этом сообщил глава администрации Балтачевского района Ильгиз Субушев — в своём аккаунте в МАКС.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети главы администрации Балтачевского района Ильгиза Субушева | МАКС
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