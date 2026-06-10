Молодая семья из Башкирии пожертвовала медовым месяцем ради помощи бойцам СВО

22:17, 10 июн 2026

Молодожёны из Балтачевского района отправили гуманитарный груз в зону СВО в первые дни совместной жизни — вместо медового месяца.

Айдар и Айгуль поженились совсем недавно. Пока другие пары выбирают курорты, они собирали посылки для бойцов. Глава семьи — ветеран боевых действий, поэтому знал, что именно класть в ящики: не абстрактная «помощь», а конкретные вещи, которые реально нужны на передовой.

Об этом сообщил глава администрации Балтачевского района Ильгиз Субушев — в своём аккаунте в МАКС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети главы администрации Балтачевского района Ильгиза Субушева | МАКС