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В Уфе пройдут грозы — но к выходным обещают до +26°C

В Уфе пройдут грозы — но к выходным обещают до +26°C

22:27, 11 июн 2026

В Башкирии 12 июня объявили неблагоприятные погодные условия. Госкомитет РБ по ЧС предупреждает: ночью и утром на дорогах республики опустится туман с видимостью до 500–1000 метров, а в отдельных районах пройдут грозы с порывами ветра до 14 м/с.

В Уфе — та же картина. По данным «Башгидромета», ждут переменную облачность, кратковременные дожди и локальные грозы. Ночью +12...+14°C, днём до +21°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Продержится это недолго. Уже с 13 июня дожди ослабнут, а дневная температура пойдёт вверх — до +25...+26°C. С 17 июня осадков станет ещё меньше: среда и четверг обещают сухой день при +26°C.

Исключение — четверг вечером: синоптики «Росгидромета» прогнозируют сильный дождь с осадками до 5,2 мм. На фоне почти летней жары — почти тропический сценарий.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
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