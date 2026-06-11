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Наводчик из Башкирии поразил цель с 17 км и сорвал работу дронов ВСУ

Наводчик из Башкирии поразил цель с 17 км и сорвал работу дронов ВСУ

22:43, 11 июн 2026

Расчёт сержанта Сергея Жукова из батальона имени Минигали Губайдуллина уничтожил вражеский узел управления беспилотниками — и тем самым открыл путь для штурма без потерь.

Группа получила приказ уничтожить позицию ВСУ в условиях активного применения противником дронов. Жуков повёл расчёт пешком — техникой не рискнули. Добрались, заняли позицию вплотную к противнику и развернули реактивную установку.

По данным «Башкирского батальона», точный выстрел с дистанции 17 километров накрыл пункт управления БПЛА. После этого российские штурмовые группы выполнили задачу без единой потери.

Семнадцать километров — это не прицельный выстрел из окопа. Это расчёт, выдержка и, судя по результату, хорошая разведка.

Жуков представлен к государственной награде.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: «Башкирский батальон» | МАКС
Теги: спецоперация
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