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Семьи участников СВО в Башкирии получат адресное сопровождение

Семьи участников СВО в Башкирии получат адресное сопровождение

22:50, 11 июн 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании персональной системы поддержки участников СВО и их семей. Каждый обратившийся попадёт в единый электронный реестр — без права потеряться в бюрократической очереди.

Координировать работу будет министерство семьи, труда и социальной защиты. Ведомству поручили создать отдельное государственное учреждение, которое займётся поддержкой военнослужащих напрямую.

По данным ИА «Башинформ», новая структура выстроит взаимодействие сразу с семью инстанциями: органами власти, МФЦ, госфондом «Защитники Отечества», ситуационным центром и военным комиссариатом республики. Последний будет передавать данные об участниках СВО.

Реестр будет фиксировать не только сам факт обращения, но и статус каждого вопроса — чтобы чиновник не мог отписаться дежурной отпиской и забыть.

Указ вступил в силу в день подписания.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
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