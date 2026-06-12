Уфу зальёт дождями до середины недели

23:56, 12 июн 2026

Башкирские синоптики подготовили Уфе пять дождливых дней подряд — с 13 по 17 июня включительно. Жары не будет, зато будут грозы и туман до 500 метров.

По данным Башгидромета, уже в ночь на субботу в регионе начнутся грозы с порывистым ветром. Температура ночью — от +9 до +14, днём — до +25 градусов. В ряде районов утром на дорогах опустится туман с видимостью менее 500 метров — об этом предупредил Госкомитет Башкирии по ЧС.

В воскресенье, 14 июня, дожди пройдут и ночью, и днём. Ветер при этом окажется почти символическим — 2 метра в секунду. В целом по региону синоптики обещают кратковременные дожди и грозы.

В начале рабочей недели картина не изменится: 15 и 16 июня снова дожди, ночью до +15, днём до +25.

Передышка наступит лишь в среду, 17 июня. Осадки прекратятся, хотя ясного неба ждать не стоит — синоптики обещают «облачность с прояснениями». Как будто природа решила сделать подарок, но не до конца.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru