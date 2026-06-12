Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Уфу зальёт дождями до середины недели

Уфу зальёт дождями до середины недели

23:56, 12 июн 2026

Башкирские синоптики подготовили Уфе пять дождливых дней подряд — с 13 по 17 июня включительно. Жары не будет, зато будут грозы и туман до 500 метров.

По данным Башгидромета, уже в ночь на субботу в регионе начнутся грозы с порывистым ветром. Температура ночью — от +9 до +14, днём — до +25 градусов. В ряде районов утром на дорогах опустится туман с видимостью менее 500 метров — об этом предупредил Госкомитет Башкирии по ЧС.

В воскресенье, 14 июня, дожди пройдут и ночью, и днём. Ветер при этом окажется почти символическим — 2 метра в секунду. В целом по региону синоптики обещают кратковременные дожди и грозы.

В начале рабочей недели картина не изменится: 15 и 16 июня снова дожди, ночью до +15, днём до +25.

Передышка наступит лишь в среду, 17 июня. Осадки прекратятся, хотя ясного неба ждать не стоит — синоптики обещают «облачность с прояснениями». Как будто природа решила сделать подарок, но не до конца.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Уфе пройдут грозы — но к выходным обещают до +26°C
Общество в Башкирии
В Уфе пройдут грозы — но к выходным обещают до +26°C
В Башкирии объявили о неблагоприятных погодных условиях
Общество в Башкирии
В Башкирии объявили о неблагоприятных погодных условиях
Воскресенье в Башкирии будет неспокойным
Общество в Башкирии
Воскресенье в Башкирии будет неспокойным
В Уфе 2 июня ожидаются грозы и порывистый ветер до 14 м/с
Общество в Башкирии
В Уфе 2 июня ожидаются грозы и порывистый ветер до 14 м/с


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен