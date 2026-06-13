Рядовой из Башкирии погиб в зоне СВО в 20 лет
00:09, 13 июн 2026
Никита Симонов из Белорецка подписал контракт с Министерством обороны в 19 лет — и погиб спустя меньше двух лет службы.
По данным администрации Белорецкого района, молодой человек 2004 года рождения проходил срочную службу в Самаре, а в июне 2023 года заключил контракт. В апреле 2025 его не стало.
Симонов учился в школе №8 в Белорецке. Родные описывают его как человека, который никогда не отказывал в помощи.
Церемония прощания прошла на Аллее Героев в Белорецке.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии
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