Дожди, грозы и туман: прогноз погоды в Башкирии на 14 июня
23:14, 13 июн 2026
14 июня в Башкирии будет переменная облачность с дождями и грозами. Ночью осадки затронут лишь отдельные районы, но к середине дня вероятность дождя резко вырастет. Местами прогремят грозы — с порывами ветра до 14 м/с.
С температурой повезёт больше. Ночью +10…+15°C, днём +20…+25°C. Ветер северо-восточный 3–8 м/с.
Отдельное предупреждение для водителей: ночью и утром местами опустится туман. Видимость в некоторых районах упадёт до 500 метров и ниже. За пределами городов трассы станут заметно опаснее.
В Уфе картина схожая — кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Столбик термометра ночью: +13…+15°C, днём — до +25°C.
Дожди задержатся надолго. По прогнозу «Яндекс Погоды», в понедельник осадки не прекратятся весь день, а во вторник вероятность дождя во второй половине дня достигнет 90%. Первое окно без дождя — только среда, 17 июня.
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