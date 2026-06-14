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Переменчивая погода ждёт Башкирию в начале недели

Переменчивая погода ждёт Башкирию в начале недели

22:34, 14 июн 2026

В понедельник жителей Башкирии ждет переменчивая погода: дожди, местами грозы и утренний туман с видимостью меньше 500 метров.

По данным «Башгидромета», ночью осадки пройдут лишь в отдельных районах, но днём вероятность дождей заметно вырастет. Кое-где пройдут грозы.

Температура останется летней: ночью +9…+14°C, днём +21…+26°C. Тёплые вещи не нужны — зонт нужен.

Главная угроза — ветер. В спокойную погоду он слабый, до 5 м/с. Но во время грозы разгонится почти втрое — до 14 м/с. Смена условий произойдет быстро, поэтому загородные поездки и пикники стоит планировать с учётом прогноза.

Утром на дорогах возможен туман. Видимость на отдельных участках упадёт ниже 500 метров — синоптики советуют водителям держать дистанцию и не спешить с обгонами.

В Уфе картина схожая: ночью сухо, после полудня — кратковременный дождь, возможна гроза. Столбики термометра ночью остановятся на +12…+14°C, днём поднимутся до +24…+26°C.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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