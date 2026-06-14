Дети участников СВО получили особые права при поступлении в вузы

23:05, 14 июн 2026

Пока абитуриенты дописывают ЕГЭ, Минобрнауки напоминает: участники СВО и их дети имеют право на льготы при поступлении и во время учёбы.

Чтобы воспользоваться преимуществом, военнослужащему или члену его семьи нужно получить справку об участии в СВО. Без неё льгота не действует.

Конкретный список документов в каждом вузе свой — правила устанавливают внутренними актами. Перед подачей документов стоит связаться с приёмной комиссией и уточнить требования заранее.

Если возникли вопросы — работает круглосуточная горячая линия приёмной кампании: 8 (800) 444-51-15. Для предметной консультации понадобится СНИЛС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru