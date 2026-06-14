Дети участников СВО получили особые права при поступлении в вузы
23:05, 14 июн 2026
Пока абитуриенты дописывают ЕГЭ, Минобрнауки напоминает: участники СВО и их дети имеют право на льготы при поступлении и во время учёбы.
Чтобы воспользоваться преимуществом, военнослужащему или члену его семьи нужно получить справку об участии в СВО. Без неё льгота не действует.
Конкретный список документов в каждом вузе свой — правила устанавливают внутренними актами. Перед подачей документов стоит связаться с приёмной комиссией и уточнить требования заранее.
Если возникли вопросы — работает круглосуточная горячая линия приёмной кампании: 8 (800) 444-51-15. Для предметной консультации понадобится СНИЛС.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Глава Башкирии поручил вернуть льготное проживание в санаториях семьям участников СВО